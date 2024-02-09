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Лизунова Татьяна Кузьмина

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Лизунова Татьяна Кузьмина
Тип записи
о рождении
Номер записи
605-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.05.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
03.05.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 195
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Лизунов Николай Алексеевич
Отец - Лизунов Алексей Николаев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Лизунова Екатерина Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лизунова Татьяна Кузьмина, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Трахачев Архип Дмитриев, крестьянин (д. Юрлово, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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