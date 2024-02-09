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Мошкова Пелагея Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Мошкова Пелагея Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
604-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.03.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
29.03.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 195
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Мошкова Пелагея Васильевна
Отец - Мошков Василий Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мошкова Параскева Андреева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мошков Иван Васильев, крестьянский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Филиппова Евдокия Андреева, крестьянская жена (с. Мещерино, Мещеринская вол., Чернский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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