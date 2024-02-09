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Логачев Сергей Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Логачев Сергей Павлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
602-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.03.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
18.03.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 194
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Логачева Александра Сергеевна
Отец - Логачев Сергей Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Логачева Екатерина Силантьева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Агрипина, крестьянская жена (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Логачев Григорий Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: восприемник 2: только имя
Примечание / Дополнительно
восприемник 2: только имя
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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