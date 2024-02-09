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Фирсова Васса Артамонова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Фирсова Васса Артамонова
Тип записи
о рождении
Номер записи
600-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.03.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
25.03.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 194
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Гавриил
Мать - Фирсова Васса Артамонова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Кузнецова Евдокия Артамонова, крестьянская жена (д. Раево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Тарасов Илья Сергеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: внебрачный
Примечание / Дополнительно
внебрачный
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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