Курочкин Андрей Евграфов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Курочкин Андрей Евграфов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 599-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 16.03.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с-цо. Кулешовка, Заборовская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 22.03.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 194
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Моргунов Алексей Сергеевич
Отец - Моргунов Сергей Семенов, крестьянин (с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Моргунова Мария Александрова (с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Александрова, крестьянская жена (с-цо. Кулешовка, Заборовская вол., Перемышльский у., Калужская губ.)
Воспр. - Курочкин Андрей Евграфов, крестьянин (с-цо. Кулешовка, Заборовская вол., Перемышльский у., Калужская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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