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Моргунов Алексей Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Моргунов Алексей Сергеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
599-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.03.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
22.03.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 194
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Моргунов Алексей Сергеевич
Отец - Моргунов Сергей Семенов, крестьянин (с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Моргунова Мария Александрова (с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Александрова, крестьянская жена (с-цо. Кулешовка, Заборовская вол., Перемышльский у., Калужская губ.)
Воспр. - Курочкин Андрей Евграфов, крестьянин (с-цо. Кулешовка, Заборовская вол., Перемышльский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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