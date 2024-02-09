Татьяна Харисанфова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Татьяна Харисанфова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 598-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 16.03.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. Пункт приписки
- д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 18.03.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 193
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Клавдия
Мать - Ольга Николаева (д. Устье, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лопухин Константин Григорьев, крестьянин (д. Якушево, Артемьевская вол., Романово-Борисоглебский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Татьяна Харисанфова, крестьянская девица (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: внебрачная
- Примечание / Дополнительно
- внебрачная
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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