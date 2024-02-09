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Лопухин Константин Григорьев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Лопухин Константин Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
598-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.03.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Якушево, Артемьевская вол., Романово-Борисоглебский у., Ярославская губ.
Дата крещения
18.03.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 193
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Клавдия
Мать - Ольга Николаева (д. Устье, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лопухин Константин Григорьев, крестьянин (д. Якушево, Артемьевская вол., Романово-Борисоглебский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Татьяна Харисанфова, крестьянская девица (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: внебрачная
Примечание / Дополнительно
внебрачная
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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