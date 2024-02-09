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Ольга Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Ольга Николаева
Тип записи
о рождении
Номер записи
598-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.03.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Устье, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
18.03.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 193
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Клавдия
Мать - Ольга Николаева (д. Устье, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лопухин Константин Григорьев, крестьянин (д. Якушево, Артемьевская вол., Романово-Борисоглебский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Татьяна Харисанфова, крестьянская девица (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: внебрачная
Примечание / Дополнительно
внебрачная
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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