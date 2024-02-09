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Озерова Любовь Максимова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Озерова Любовь Максимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
597-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.03.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
11.03.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 193
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Озерова Александра Александровна
Отец - Озеров Александр Дмитриев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Озерова Любовь Максимова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Монахова Марья Евдокимова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Селиверстов Ион Николаев, крестьянин (с. Новороманово, Агишевская вол., Шацкий у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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