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Лексин Федор Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Лексин Федор Андреев
Тип записи
о рождении
Номер записи
595-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.02.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Сумароково, Больше-Маресевская вол., Лукояновский у., Нижегородская губ.
Дата крещения
28.02.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 192
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Лексин Василий Федорович
Отец - Лексин Федор Андреев, крестьянин (с. Сумароково, Больше-Маресевская вол., Лукояновский у., Нижегородская губ.)
Мать - Лексина Ольга Тимофеева (с. Сумароково, Больше-Маресевская вол., Лукояновский у., Нижегородская губ.)
Воспр. - Арсенова Мария Тимофеева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лазарев Петр Павлов, крестьянин (д. Пушкино, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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