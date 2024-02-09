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Гавриков Николай Абрамов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Гавриков Николай Абрамов
Тип записи
о рождении
Номер записи
592-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.02.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сухой Починок, Уваровская вол., Ельнинский у., Смоленская губ.
Дата крещения
22.02.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 192
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Антонина
Мать - Яковлева Прасковья, крестьянская вдова (д. Муриково, Муриковская вол., Волоколамский у., Московская губ.)
Воспр. - Гавриков Николай Абрамов, крестьянин (д. Сухой Починок, Уваровская вол., Ельнинский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Юфимцева Екатерина Яковлева, крестьянская жена (д. Куньи Выселки, Городенская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Примечание: внебрачная
Примечание / Дополнительно
внебрачная
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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