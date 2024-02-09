Яковлева Прасковья
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Яковлева Прасковья
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 592-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 19.02.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянская вдова
- Нас. Пункт приписки
- д. Муриково, Муриковская вол., Волоколамский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 22.02.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 192
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Антонина
Мать - Яковлева Прасковья, крестьянская вдова (д. Муриково, Муриковская вол., Волоколамский у., Московская губ.)
Воспр. - Гавриков Николай Абрамов, крестьянин (д. Сухой Починок, Уваровская вол., Ельнинский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Юфимцева Екатерина Яковлева, крестьянская жена (д. Куньи Выселки, Городенская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Примечание: внебрачная
- Примечание / Дополнительно
- внебрачная
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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