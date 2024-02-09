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Пьянова Евдокия Федорова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Пьянова Евдокия Федорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
590-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.02.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
11.02.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 191
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Пьянов Павел Ефремович
Отец - Пьянов Ефрем Лаврентьев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Пьянова Евдокия Федорова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Московская Анна Федорова, крестьянская девица (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Хохлушин Петр Яковлев, крестьянин (д. Заречная слобода, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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