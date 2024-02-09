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Лазарев Петр Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Лазарев Петр Павлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
587-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.01.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Пушкино, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
30.01.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 190
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Лазарев Виктор Петрович
Отец - Лазарев Петр Павлов, крестьянин (д. Пушкино, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Лазарева Анна Иванова (д. Пушкино, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Окунев Андрей Архипов, крестьянин (д. Барибина, Хатунская вол., Серпуховской у., Московская губ.)
Воспр. - Окунева Пелагея Иванова, крестьянская девица (д. Барибина, Хатунская вол., Серпуховской у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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