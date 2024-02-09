Родионова Мария Ефстафьева
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Родионова Мария Ефстафьева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 585-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 25.01.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 27.01.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 190
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Родионов Семен Гаврилович
Отец - Родионов Гавриил Григорьев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Родионова Мария Ефстафьева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Григорьева Акилина Иовлева, крестьянка (д. Ивачево, Луховичская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Лебедев Василий Иванов, крестьянин (д. Дурышкино, Березовская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
- Комментарий наборщика
- у Лебедева В.И. 4 разных места Н.П. Приписки. В этой записи в МК было скорее всего вымышленное. Взял по последнему.
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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