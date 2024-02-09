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Родионов Семен Гаврилович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Родионов Семен Гаврилович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
585-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.01.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
27.01.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 190
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Родионов Семен Гаврилович
Отец - Родионов Гавриил Григорьев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Родионова Мария Ефстафьева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Григорьева Акилина Иовлева, крестьянка (д. Ивачево, Луховичская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Лебедев Василий Иванов, крестьянин (д. Дурышкино, Березовская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Комментарий наборщика
у Лебедева В.И. 4 разных места Н.П. Приписки. В этой записи в МК было скорее всего вымышленное. Взял по последнему.
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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