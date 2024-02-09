Разстрыгина Анастасия Гавриловна
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Разстрыгина Анастасия Гавриловна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 584-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 11.01.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Волосово, Волосовская вол., Козельский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 14.01.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 189
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Разстрыгина Анастасия Гавриловна
Отец - Разстрыгин Гавриил Кузьмин, крестьянин (с. Волосово, Волосовская вол., Козельский у., Калужская губ.)
Мать - Разстрыгина Наталья Флорова (с. Волосово, Волосовская вол., Козельский у., Калужская губ.)
Воспр. - Буробина Надежда Федорова, крестьянская вдова (д. Асошники, Кругловская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Разстрыгин Василий Андреев, крестьянин (с. Волосово, Волосовская вол., Козельский у., Калужская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.