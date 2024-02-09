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Разстрыгина Анастасия Гавриловна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Разстрыгина Анастасия Гавриловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
584-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.01.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Волосово, Волосовская вол., Козельский у., Калужская губ.
Дата крещения
14.01.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 189
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Разстрыгина Анастасия Гавриловна
Отец - Разстрыгин Гавриил Кузьмин, крестьянин (с. Волосово, Волосовская вол., Козельский у., Калужская губ.)
Мать - Разстрыгина Наталья Флорова (с. Волосово, Волосовская вол., Козельский у., Калужская губ.)
Воспр. - Буробина Надежда Федорова, крестьянская вдова (д. Асошники, Кругловская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Разстрыгин Василий Андреев, крестьянин (с. Волосово, Волосовская вол., Козельский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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