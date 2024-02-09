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Просекова Наталья Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Просекова Наталья Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
583-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.01.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
солдатская жена
Нас. Пункт приписки
д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.
Дата крещения
08.01.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 189
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Скворцов Сергей Иванович
Отец - Скворцов Иван Иванов, крестьянин (д. Дугинка, Митякинская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Мать - Скворцова Акилина Арсеньева (д. Дугинка, Митякинская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Просекова Наталья Иванова, солдатская жена (д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Воспр. - Тимонин Петр Петров, крестьянин (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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