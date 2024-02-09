Просекова Наталья Иванова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Просекова Наталья Иванова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 583-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 06.01.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- солдатская жена
- Нас. Пункт приписки
- д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 08.01.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 189
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Скворцов Сергей Иванович
Отец - Скворцов Иван Иванов, крестьянин (д. Дугинка, Митякинская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Мать - Скворцова Акилина Арсеньева (д. Дугинка, Митякинская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Просекова Наталья Иванова, солдатская жена (д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Воспр. - Тимонин Петр Петров, крестьянин (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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