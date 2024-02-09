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Тимонин Петр Петров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Тимонин Петр Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
583-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.01.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
08.01.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 189
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Скворцов Сергей Иванович
Отец - Скворцов Иван Иванов, крестьянин (д. Дугинка, Митякинская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Мать - Скворцова Акилина Арсеньева (д. Дугинка, Митякинская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Просекова Наталья Иванова, солдатская жена (д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Воспр. - Тимонин Петр Петров, крестьянин (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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