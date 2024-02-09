Федорова Ирина Иванова
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Федорова Ирина Иванова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 582-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 04.01.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. Пункт приписки
- д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 07.01.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 189
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Исаева Анна Григорьевна
Отец - Исаев Григорий Иванов, крестьянин (д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Мать - Исаева Евдокия Сергеева (д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Воспр. - Косолапов Терентий Ефимов, крестьянин (с. Казино, Казинская вол., Задонский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Федорова Ирина Иванова, крестьянская жена (д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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