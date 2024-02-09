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Косолапов Терентий Ефимов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Косолапов Терентий Ефимов
Тип записи
о рождении
Номер записи
582-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.01.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Казино, Казинская вол., Задонский у., Воронежская губ.
Дата крещения
07.01.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 189
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Исаева Анна Григорьевна
Отец - Исаев Григорий Иванов, крестьянин (д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Мать - Исаева Евдокия Сергеева (д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Воспр. - Косолапов Терентий Ефимов, крестьянин (с. Казино, Казинская вол., Задонский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Федорова Ирина Иванова, крестьянская жена (д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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