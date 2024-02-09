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Филипповичева Татьяна Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Филипповичева Татьяна Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
581-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.12.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. Пункт приписки
д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
30.12.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 394
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Мария
Мать - Филипповичева Татьяна Васильева, крестьянская вдова (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Тарасова Александра Васильева, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Фирсов Иван Васильев, крестьянский сын (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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