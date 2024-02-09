Григорий Васильев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Григорий Васильев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 580-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 24.12.1906
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Харькино, Пачуринская вол., Зубцовский у., Тверская губ.
- Дата крещения
- 28.12.1906
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 394
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Шумилкина Татьяна Васильевна
Отец - Шумилкин Василий Никитин, крестьянин (д. Золотилово, Ивановская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Мать - Шумилкина Дарья Васильева (д. Золотилово, Ивановская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Воспр. - Григорий Васильев, крестьянин (д. Харькино, Пачуринская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Воспр. - Цыганова Варвара Федорова, крестьянская жена (д. Дьяково, Федосовская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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