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Щербаков Николай Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Щербаков Николай Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
579-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.12.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
24.12.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 393
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Щербакова Вера Ивановна
Отец - Щербаков Иван Семенов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Щербакова Пелагея Федорова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Щербаков Николай Иванов, крестьянский сын (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Щербакова Анастасия Иванова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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