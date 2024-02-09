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Федорова Ирина Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Федорова Ирина Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
576-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.11.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.
Дата крещения
19.11.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 393
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Голованова Лидия Михайловна
Отец - Голованов Михаил Иванов, крестьянин (с. Ичалки, Ичалковская вол., Княгининский у., Нижегородская губ.)
Мать - Голованова Анастасия Николаева (с. Ичалки, Ичалковская вол., Княгининский у., Нижегородская губ.)
Воспр. - Касарин Алексей Михайлов, крестьянин (д. Овсянниково, Тимоновская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Воспр. - Федорова Ирина Иванова, крестьянская жена (д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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