Голованова Анастасия Николаева
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Голованова Анастасия Николаева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 576-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 18.11.1906
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Ичалки, Ичалковская вол., Княгининский у., Нижегородская губ.
- Дата крещения
- 19.11.1906
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 393
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Голованова Лидия Михайловна
Отец - Голованов Михаил Иванов, крестьянин (с. Ичалки, Ичалковская вол., Княгининский у., Нижегородская губ.)
Мать - Голованова Анастасия Николаева (с. Ичалки, Ичалковская вол., Княгининский у., Нижегородская губ.)
Воспр. - Касарин Алексей Михайлов, крестьянин (д. Овсянниково, Тимоновская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Воспр. - Федорова Ирина Иванова, крестьянская жена (д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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