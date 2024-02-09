Бусурин Фаддей Евдокимов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Бусурин Фаддей Евдокимов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 575-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 26.11.1906
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Муровлянка, Муровлянская вол., Епифанский у., Тульская губ, губ.
- Дата крещения
- 27.11.1906
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 392
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Байков Яков Сергеевич
Отец - Байков Сергей Максимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Елена Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бусурин Фаддей Евдокимов, крестьянин (с. Муровлянка, Муровлянская вол., Епифанский у., Тульская губ, губ.)
- Комментарий наборщика
- ФИО воспреемника крестьянское девицы не указано
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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