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Махонков Василий Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Махонков Василий Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
574-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.11.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ерёмино, Филипповская вол., Богородицкий у., Московская губ.
Дата крещения
16.11.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 392
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Боярченкова Екатерина Ивановна
Отец - Боярченков Иван Никитин, запасной рядовой (д. Апалево, Мологинская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Мать - Боярченкова Евдокия Кузьмина (д. Апалево, Мологинская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Кудрявцева Пелагея Дмитриева, мещанка (г. Боровск, Калужская губ.)
Воспр. - Махонков Василий Михайлов, крестьянин (д. Ерёмино, Филипповская вол., Богородицкий у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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