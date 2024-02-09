Боярченков Иван Никитин
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Боярченков Иван Никитин
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 574-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 16.11.1906
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- запасной рядовой
- Нас. Пункт приписки
- д. Апалево, Мологинская вол., Старицкий у., Тверская губ.
- Дата крещения
- 16.11.1906
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 392
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Боярченкова Екатерина Ивановна
Отец - Боярченков Иван Никитин, запасной рядовой (д. Апалево, Мологинская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Мать - Боярченкова Евдокия Кузьмина (д. Апалево, Мологинская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Кудрявцева Пелагея Дмитриева, мещанка (г. Боровск, Калужская губ.)
Воспр. - Махонков Василий Михайлов, крестьянин (д. Ерёмино, Филипповская вол., Богородицкий у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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