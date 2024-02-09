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Трахачев Архип Дмитриев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Трахачев Архип Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер записи
572-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.10.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Юрлово, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
05.11.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 391
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Трахачев Григорий Архипович
Отец - Трахачев Архип Дмитриев, крестьянин (д. Юрлово, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Трахачева Марья Яковлева (д. Юрлово, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Безрукова Евдокия Иванова, крестьянская девица (с. Тишково, Марфинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Чумаков Алексей Егоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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