Трахачев Архип Дмитриев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Трахачев Архип Дмитриев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 572-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 31.10.1906
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Юрлово, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 05.11.1906
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 391
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Трахачев Григорий Архипович
Отец - Трахачев Архип Дмитриев, крестьянин (д. Юрлово, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Трахачева Марья Яковлева (д. Юрлово, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Безрукова Евдокия Иванова, крестьянская девица (с. Тишково, Марфинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Чумаков Алексей Егоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.