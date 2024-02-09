Иванова Анна Гаврилова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Иванова Анна Гаврилова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 570-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 24.10.1906
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- цеховая девица
- Нас. Пункт приписки
- г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губ.
- Дата крещения
- 26.10.1906
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 391
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Воронова Александра Ивановна
Отец - Воронов Иван Осипов, крестьянин (д. Климово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Мать - Воронова Анна Степанова (д. Климово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Иванова Анна Гаврилова, цеховая девица (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губ.)
Воспр. - Селичев Савелий Павлов, крестьянин (д. Острова, Михалевская вол., Порховский у., Псковская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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