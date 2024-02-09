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Иванова Анна Гаврилова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Иванова Анна Гаврилова
Тип записи
о рождении
Номер записи
570-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.10.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
цеховая девица
Нас. Пункт приписки
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губ.
Дата крещения
26.10.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 391
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Воронова Александра Ивановна
Отец - Воронов Иван Осипов, крестьянин (д. Климово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Мать - Воронова Анна Степанова (д. Климово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Иванова Анна Гаврилова, цеховая девица (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губ.)
Воспр. - Селичев Савелий Павлов, крестьянин (д. Острова, Михалевская вол., Порховский у., Псковская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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