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Воронов Иван Осипов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Воронов Иван Осипов
Тип записи
о рождении
Номер записи
570-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.10.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Климово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.
Дата крещения
26.10.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 391
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Воронова Александра Ивановна
Отец - Воронов Иван Осипов, крестьянин (д. Климово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Мать - Воронова Анна Степанова (д. Климово, Троицкая вол., Клинский у., Московская губ.)
Воспр. - Иванова Анна Гаврилова, цеховая девица (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губ.)
Воспр. - Селичев Савелий Павлов, крестьянин (д. Острова, Михалевская вол., Порховский у., Псковская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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