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Красавин Григорий Григорьев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Красавин Григорий Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
569-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.10.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Пермино, Окуньковская вол., Михайловский у., Рязанская губ.
Дата крещения
22.10.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 390
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Юшина Елизавета Дмитриевна
Отец - Юшин Дмитрий Макаров, запасной крепостной артиллерист
Мать - Юшина Матрона Иванова
Воспр. - Гудкова Татьяна Аристархова, крестьянка (д. Лобково, Ильинская вол., Боровский у., Калужская губ.)
Воспр. - Красавин Григорий Григорьев, крестьянин (д. Пермино, Окуньковская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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