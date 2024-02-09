Юшин Дмитрий Макаров
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Юшин Дмитрий Макаров
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 569-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 21.10.1906
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- запасной крепостной артиллерист
- Дата крещения
- 22.10.1906
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 390
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Юшина Елизавета Дмитриевна
Отец - Юшин Дмитрий Макаров, запасной крепостной артиллерист
Мать - Юшина Матрона Иванова
Воспр. - Гудкова Татьяна Аристархова, крестьянка (д. Лобково, Ильинская вол., Боровский у., Калужская губ.)
Воспр. - Красавин Григорий Григорьев, крестьянин (д. Пермино, Окуньковская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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