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Юшина Елизавета Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Юшина Елизавета Дмитриевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
569-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.10.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Дата крещения
22.10.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 390
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Юшина Елизавета Дмитриевна
Отец - Юшин Дмитрий Макаров, запасной крепостной артиллерист
Мать - Юшина Матрона Иванова
Воспр. - Гудкова Татьяна Аристархова, крестьянка (д. Лобково, Ильинская вол., Боровский у., Калужская губ.)
Воспр. - Красавин Григорий Григорьев, крестьянин (д. Пермино, Окуньковская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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