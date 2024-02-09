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Козачкина Александра Федорова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Козачкина Александра Федорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
568-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.10.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
03.10.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 390
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Козачкин Алексей Федорович
Отец - Козачкин Федор Егоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Козачкина Дарья Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Козачкин Иван Егоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Козачкина Александра Федорова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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