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Гречина Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Гречина Мария Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
567-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.10.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
02.10.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 390
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Гречина Мария Ивановна
Отец - Гречин Иван Григорьев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Гречина Наталья Степанова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Гречина Наталья Григорьева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Чижов Михаил Петров, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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