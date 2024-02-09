Мартынова Прасковья Степанова
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Мартынова Прасковья Степанова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 565-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 23.09.1906
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. Пункт приписки
- д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 25.09.1906
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 389
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Филиппов Сергей Андреевич
Отец - Филиппов Андрей, крестьянин (с. Мещерино, Мещеринская вол., Чернский у., Тульская губ.)
Мать - Филиппова Евдокия Андреева (с. Мещерино, Мещеринская вол., Чернский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мареев Борис Гаврилов, крестьянин (с. Мещерино, Мещеринская вол., Чернский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мартынова Прасковья Степанова, крестьянская жена (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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