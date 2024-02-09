Филиппов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Андрей

Филиппов Андрей

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Филиппов Андрей
Тип записи
о рождении
Номер записи
565-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.09.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Мещерино, Мещеринская вол., Чернский у., Тульская губ.
Дата крещения
25.09.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 389
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Филиппов Сергей Андреевич
Отец - Филиппов Андрей, крестьянин (с. Мещерино, Мещеринская вол., Чернский у., Тульская губ.)
Мать - Филиппова Евдокия Андреева (с. Мещерино, Мещеринская вол., Чернский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мареев Борис Гаврилов, крестьянин (с. Мещерино, Мещеринская вол., Чернский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мартынова Прасковья Степанова, крестьянская жена (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close