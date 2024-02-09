Ершова Марья Алексеева
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Ершова Марья Алексеева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 564-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 11.09.1906
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.
- Дата крещения
- 12.09.1906
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 389
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Ершова Анна Алексеевна
Отец - Ершов Алексей Андреев, крестьянин (д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Мать - Ершова Марья Алексеева (д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Воспр. - Долгошеев Егор Андреев, крестьянин (д. Григоровка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Воспр. - Садовникова Агрипина Тимофеева, крестьянская жена ( Клязьминская образцовая усадьба, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.