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Ершова Анна Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Ершова Анна Алексеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
564-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.09.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.
Дата крещения
12.09.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 389
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Ершова Анна Алексеевна
Отец - Ершов Алексей Андреев, крестьянин (д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Мать - Ершова Марья Алексеева (д. Огневка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Воспр. - Долгошеев Егор Андреев, крестьянин (д. Григоровка, Ястребинская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
Воспр. - Садовникова Агрипина Тимофеева, крестьянская жена ( Клязьминская образцовая усадьба, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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