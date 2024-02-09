Озеров Василий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОзеров Василий Дмитриев

Озеров Василий Дмитриев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Озеров Василий Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер записи
563-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.09.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
07.09.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 389
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Озерова Елизавета Ивановна
Отец - Озеров Иван Дмитриев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Озерова Елена Григорьева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Озеров Василий Дмитриев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Озерова Елена Дмитриева, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close