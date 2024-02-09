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Жуков Михаил Герасимов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Жуков Михаил Герасимов
Тип записи
о рождении
Номер записи
562-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.09.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Дмитровск, Дмитровский у., Орловская губ.
Дата крещения
06.09.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 388
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Мухина Елизавета Семеновна
Отец - Мухин Семен Алексеев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Анна Степанова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Жуков Михаил Герасимов, мещанин (г. Дмитровск, Дмитровский у., Орловская губ.)
Воспр. - Мухина Параскева Иванова, крестьянка (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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