Мухин Семен Алексеев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Мухин Семен Алексеев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 562-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 04.09.1906
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 06.09.1906
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 388
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Мухина Елизавета Семеновна
Отец - Мухин Семен Алексеев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Анна Степанова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Жуков Михаил Герасимов, мещанин (г. Дмитровск, Дмитровский у., Орловская губ.)
Воспр. - Мухина Параскева Иванова, крестьянка (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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