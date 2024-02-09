Губе Адель Климентьева
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Губе Адель Климентьева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 561-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 13.08.1906
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- жена Германского подданого
- Дата крещения
- 20.08.1906
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 388
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Эйхенвальд Вера Вильгельмовна
Отец - Эйхенвальд Вильгельм Беньяминов (г. Митава, Курляндская губ.)
Мать - Эйхенвальд Ольга Михайлова (г. Митава, Курляндская губ.)
Воспр. - Адольф Исаак Михайлов Каплун, присяжный поверенный
Воспр. - Губе Адель Климентьева, жена Германского подданого
Воспр. - Эйхенвальд Ольга Вильгельмовна, 0 (г. Митава, Курляндская губ.)
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