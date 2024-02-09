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Адольф Исаак Михайлов Каплун

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Адольф Исаак Михайлов Каплун
Тип записи
о рождении
Номер записи
561-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.08.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
присяжный поверенный
Дата крещения
20.08.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 388
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Эйхенвальд Вера Вильгельмовна
Отец - Эйхенвальд Вильгельм Беньяминов (г. Митава, Курляндская губ.)
Мать - Эйхенвальд Ольга Михайлова (г. Митава, Курляндская губ.)
Воспр. - Адольф Исаак Михайлов Каплун, присяжный поверенный
Воспр. - Губе Адель Климентьева, жена Германского подданого
Воспр. - Эйхенвальд Ольга Вильгельмовна, 0 (г. Митава, Курляндская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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