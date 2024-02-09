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Эйхенвальд Вера Вильгельмовна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Эйхенвальд Вера Вильгельмовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
561-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.08.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
г. Митава, Курляндская губ.
Дата крещения
20.08.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 388
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Эйхенвальд Вера Вильгельмовна
Отец - Эйхенвальд Вильгельм Беньяминов (г. Митава, Курляндская губ.)
Мать - Эйхенвальд Ольга Михайлова (г. Митава, Курляндская губ.)
Воспр. - Адольф Исаак Михайлов Каплун, присяжный поверенный
Воспр. - Губе Адель Климентьева, жена Германского подданого
Воспр. - Эйхенвальд Ольга Вильгельмовна, 0 (г. Митава, Курляндская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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