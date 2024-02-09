Сенцова Мария Николаева
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Сенцова Мария Николаева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 560-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 27.08.1906
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- мещанская жена
- Нас. Пункт приписки
- г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 30.08.1906
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 388
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Надежда
Мать - Воронова Мавра Аверьянова, крестьянская вдова (д. Тереховка, Чертенская вол., Московский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бондырев Владимир Андреев, потомственный дворянин
Воспр. - Сенцова Мария Николаева, мещанская жена (г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.)
Примечание: внебрачная
- Примечание / Дополнительно
- внебрачная
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.