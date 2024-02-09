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Бондырев Владимир Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Бондырев Владимир Андреев
Тип записи
о рождении
Номер записи
560-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.08.1906
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
потомственный дворянин
Дата крещения
30.08.1906
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3516, лист: 388
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Надежда
Мать - Воронова Мавра Аверьянова, крестьянская вдова (д. Тереховка, Чертенская вол., Московский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бондырев Владимир Андреев, потомственный дворянин
Воспр. - Сенцова Мария Николаева, мещанская жена (г. Углич, Угличский у., Ярославская губ.)
Примечание: внебрачная
Примечание / Дополнительно
внебрачная
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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